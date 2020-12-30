العراق يسجل 901 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/12/30 | 17:52 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة العراقية، الأربعاء، عن تسجل 901 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة ثمانية أشخاص، فيما أشارت إلى تماثل 1547 حالة جديدة للشفاء من كورونا...

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