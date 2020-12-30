الكاظمي بالمؤتمر السنوي للعمليات المشتركة: كل انهيارات الجيوش في العالم كانت بسبب التقاطعات

2020/12/30 | 17:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي خلال كلمته في أعمال المؤتمر السنوي لقيادة العمليات المشتركة :

🔵 أحييكم أيها الأخوة ..



ومن خلالكم أحيي كل الضباط والمراتب في كل مؤسساتنا العسكرية والأمنية، جيش وشرطة وشرطة اتحادية ومخابرات ومكافحة إرهاب وأمن وطني وحشد شعبي وبيشمرگة.

🔵 انتم رمز العراق ..



إنجازاتكم في عام 2020 كبيرة ومفخرة لنا ..



فهو عام القضاء الكامل على تنظيم داعش وغلق كل منافذ نموه وقطع الطريق أمام محاولاته الخبيثة، وسنة 2021 ستكون بعون الله أفضل على المستوى الأمني.

🔵 أدعو السادة الوزراء ومؤسسات الدولة للتعاون مع قيادة العمليات المشتركه كونها البيت الكبير للقوات الأمنية، و توحيد وتنسيق جهود القطعات والاستفادة من إمكانياتها، لتحقيق النصر على الإرهاب وإعادة هيبة الدولة .

🔵 علينا توحيد جهدنا الاستخباري لنخلق التكامل المطلوب في عملنا الأمني.

🔵 أدعوكم الى الاهتمام بالبناء النفسي للمقاتلين والمنتسبين ..



الولاء للدولة ..



الولاء للدولة ..



يجب أن نعلّم كل الأجيال الأمنية الجديدة أن العراق غالٍ، دفعنا دما غاليا للحفاظ على أمنه ووحدته وسلامة شعبه رغم التحديات.🔵 ضبط الحدود هو بوابة الأمن والاستقرار .

🔵 يجب رفع المواقف الأمنية الى المراجع كما هي وعدم إخفاء أي معلومات على المقر الأعلى، لكي تتم المعالجة وإعطاء التوجيه في ضوء الحادث وليس محاولة التقليل من الحادث.

🔵 عام ٢٠٢٠ هو عام تقييم القادة والمديرين على أساس عملهم .

🔵 يجب الابتعاد عن التقاطعات بين القوات الأمنية وترك الأمور الشخصية، والتركيز على الأهداف المرسومة لهم من قبل قيادة العمليات المشتركة.

🔵 التدريب ..



ثم التدريب ثم التدريب ..



لا تتركوا التدريب البدني والعلمي والنفسي، يجب التوسع بإعداد مناهج تدريبية متكاملة لكل الضباط والمراتب .🔵 حماية شعبنا هي هدفنا الأسمى ..



ضعوا الشعب في حدقات أعينكم.

🔵 لم تنته التحديات بعد، مازال أمامنا الكثير لعمله، ومازال هناك سلاح منفلت وعصابات جريمة وتجارة مخدرات وأسلحة ونزاعات عشائرية خارج القانون، ولابد أن نتضامن جميعا لمواجهتها وردعها.

🔵 أمامنا واجب حماية الانتخابات، وعلى الجميع أن يعمل من الآن، لتوفير المناخ الآمن لإجراء انتخابات عام ٢٠٢١ .

🔵 يجب أن لا نكسر بأي مؤسسة أمنية، فالتجاوزات التي تحصل هي تجاوزات أفراد وتحصل في كل الأجهزة .

🔵 كل انهيارات الجيوش في العالم كانت بسبب التقاطعات ويجب الابتعاد عنها.

🔵 عام 2021 يجب أن يكون عام انتماء المؤسسات للدولة والإيمان بها، وهذا التوجه الجديد نعمل عليه حاليا.

🔵 روح الثقة والتكامل هي عنوان المؤسسات الأمنية والعسكرية، ومن المهم جدا أن تكون علاقاتكم تكاملية.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء30-كانون الأول-2020

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