بالوثيقة.. الأعرجي والفياض والساعدي بأمر ديواني جديد لرئيس الوزراء

2020/12/30 | 17:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداصدر رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، أمراً ديوانياً جديداً يخص مستشار الامن القومي السابق فالح الفياض، ومستشار الامن القومي الحالي قاسم الاعرجي، ورئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق أول ركن عبدالوهاب الساعدي.وجاء في الامر الديواني، الصادر بتاريخ 28 كانون الأول 2020، والذي يحمل توقيع الكاظمي، توجه الشكر والتقدير للمذكورين اعلاه، نظرا للجهود المبذولة في اعداد الستراتيجية الوطنية لمكافحة الارهاب.

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