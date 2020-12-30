الكاظمي: عام 2021 يجب أن يكون عام انتماء المؤسسات للدولة والإيمان بها

2020/12/30 | 17:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، ان عام 2021 يجب أن يكون عام انتماء المؤسسات للدولة والإيمان بها.

وقال الكاظمي خلال كلمته في أعمال المؤتمر السنوي لقيادة العمليات المشتركة، “أحييكم أيها الأخوة، ومن خلالكم أحيي كل الضباط والمراتب في كل مؤسساتنا العسكرية والأمنية، جيش وشرطة وشرطة اتحادية ومخابرات ومكافحة إرهاب وأمن وطني وحشد شعبي وبيشمرگة”، مبينا “انتم رمز العراق إنجازاتكم في عام 2020 كبيرة ومفخرة لنا، فهو عام القضاء الكامل على تنظيم داعش وغلق كل منافذ نموه وقطع الطريق أمام محاولاته الخبيثة، وسنة 2021 ستكون بعون الله أفضل على المستوى الأمني”.

واضاف الكاظمي، “أدعو الوزراء ومؤسسات الدولة للتعاون مع قيادة العمليات المشتركه كونها البيت الكبير للقوات الأمنية، و توحيد وتنسيق جهود القطعات والاستفادة من إمكانياتها، لتحقيق النصر على الإرهاب وإعادة هيبة الدولة”، مشددا على “علينا توحيد جهدنا الاستخباري لنخلق التكامل المطلوب في عملنا الأمني”.

ودعا الى “الاهتمام بالبناء النفسي للمقاتلين والمنتسبين، كما يجب أن نعلّم كل الأجيال الأمنية الجديدة أن العراق غالٍ، دفعنا دما غاليا للحفاظ على أمنه ووحدته وسلامة شعبه رغم التحديات ضبط الحدود هو بوابة الأمن والاستقرار”، لافتا الى انه “يجب رفع المواقف الأمنية الى المراجع كما هي وعدم إخفاء أي معلومات على المقر الأعلى، لكي تتم المعالجة وإعطاء التوجيه في ضوء الحادث وليس محاولة التقليل من الحادث”.

واشار الى ان “عام ٢٠٢٠ هو عام تقييم القادة والمديرين على أساس عملهم”، موضحا انه “يجب الابتعاد عن التقاطعات بين القوات الأمنية وترك الأمور الشخصية، والتركيز على الأهداف المرسومة لهم من قبل قيادة العمليات المشتركة، كما نؤكد على اهمية ان لا تتركوا التدريب البدني والعلمي والنفسي، يجب التوسع بإعداد مناهج تدريبية متكاملة لكل الضباط والمراتب”.

وتابع، “حماية شعبنا هي هدفنا الأسمى، فضعوا الشعب في حدقات أعينكم”، مشددا على انه ” لم تنته التحديات بعد، مازال أمامنا الكثير لعمله، ومازال هناك سلاح منفلت وعصابات جريمة وتجارة مخدرات وأسلحة ونزاعات عشائرية خارج القانون، ولابد أن نتضامن جميعا لمواجهتها وردعها أمامنا واجب حماية الانتخابات، وعلى الجميع أن يعمل من الآن، لتوفير المناخ الآمن لإجراء انتخابات عام ٢٠٢١”.

واكد الكاظمي، “يجب أن لا نكسر بأي مؤسسة أمنية، فالتجاوزات التي تحصل هي تجاوزات أفراد وتحصل في كل الأجهزة وكل انهيارات الجيوش في العالم كانت بسبب التقاطعات ويجب الابتعاد عنها“، مشيرا الى ان “عام 2021 يجب أن يكون عام انتماء المؤسسات للدولة والإيمان بها، وهذا التوجه الجديد نعمل عليه حاليا وروح الثقة والتكامل هي عنوان المؤسسات الأمنية والعسكرية، ومن المهم جدا أن تكون علاقاتكم تكاملية”.

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