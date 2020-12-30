أطلاق مستحقات المسوقين للمحاصيل الزراعية التي استلمتها شركات الوزارة ومركز تكنلوجيا البذور

2020/12/30 | 17:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، اليوم الاربعاء، بأطلاق مستحقات المسوقين من الفلاحين والمزارعين التي بذمة وزارة الزراعة.

وقال الخفاجي في بيان صحفي، انه “وجه باطلاق صكوك المسوقين لشركتي مابين النهرين العامة للبذور والشركة العراقية لانتاج البذور ومركز تكنلوجيا البذور”، داعيا جميع المسوقين للجهات اعلاه “مراجعتها وباسرع وقت لاجل أستلام مستحقاتهم المالية وبالسرعة الممكنة مستصحبين معهم المستمسكات والاوراق الرسمية لعملية تسليم محاصيلهم”.

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