خسارة الموظف العراقي من راتبه بتغيير سعر الصرف والضرائب… منار العبيدي

2020/12/30 | 18:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب منار العبيدي – خبير اقتصاد:

كم خسر الموظف العراقي من راتبه بعد اجراءات تغيير العملة والضرائب الجديدة

باعتبار ان معدل الرواتب في العراق يبلغ 948 الف دينار حسب جدول الرواتب واعداد الموظفين فسيتم اعتماد راتب بقيمة مليون دينار كمقياس لمدى التاثر الحاصل براتب الموظف

المليون دينار سابقا كانت تساوي حسب سعر السوق 813 دولار على اعتماد سعر صرف 1230 دينار

بعد التغييرات

يتم استقطاع مبلغ وقدره 50 الف كضريبة اضافية

ويساوي الراتب حسب سعر السوق بالدولار 646 دولار على اعتماد سعر صرف 1470 دينار

اي ان قيمة الراتب انخفضت بمقدار 167 دولار وهو مانسبته 20.1٪ من الراتب السابق

وعليه فأن خمس الراتب قد تم استقطاعها من راتب الموظف

وبعبارة اخرى فأنه يمكن التوضيح بأن عشر رواتب سيتم توزيعها خلال السنة بدلا من 12 راتب

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