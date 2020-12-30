سائرون: المفوضية لن تسطيع اجراء الانتخابات بموعدها المحدد

2020/12/30 | 18:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

توقع تحالف سائرون، الاربعاء، عدم اجراء الانتخابات في موعدها المحدد وفق المعطيات الموجودة على الساحة، فيما لفت الى اصرار الكتل على اجرائها في وقتها المحدد.

وقال النائب عن سائرون ستار العقابي لـ/المعلومة/ ان “الكتل السياسية مجمعة على اجراء الانتخابات في موعدها المحدد ولا توجد أي توافقات على التأجيل”.

واضاف ان “المعطيات الموجودة على الساحة عكس ما يسعى اليه الجميع”، مشيرا الى ان “المفوضية لن تتمكن من اجرائها في حزيران المقبل رغم عدم اعلانها عن الامر”.

واوضح العقابي ان “من بين تلك المؤشرات هو عدم اكمال الاجراءات اللوجستية والفنية والبطاقة البايومترية رغم حل البرلمان مشكلة التمويل بالمصادقة على قانونه”.انتهى25و

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