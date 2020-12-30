الكعبي يطالب بالغاء عقد تجهيز مركبات لمجلس النواب (وثيقة)

2020/12/30 | 18:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

طالب النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، الأربعاء، بإلغاء عقد تجهيز مركبات مبرم بين وزارة التجارة ومجلس النواب، داعيا لإرجاع السيارات التي لا تزال بذمة اعضاء هيئة الرئاسة السابقين.

وجاء في كتاب موجه من مكتب النائب الاول لرئيس مجلس النواب الى الامين العام للمجلس بتاريخ اليوم (30 كانون الأول 2020)، انه "نرجو إلغاء عقد (تجهيز مركبات) المبرم مع وزارة التجارة - الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن وعلى الفور، كون البلد يمر في الوقت الراهن بأزمة مالية خانقة وظروف اقتصادية صعبة ولعدم الحاجة إلى شراء مركبات".

واشار الى "عدم الحاجة الى شراء مركبات وذلك لوجود عدد من العجلات بذمة اعضاء هيئة الرئاسة للدورات الانتخابية السابقة ويستلزم قيامكم بواجبكم واسترجاعها بشكل عاجل".

واكد مصدر مطلع في تصريح لـNRT عربية، ان رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، قام بشراء سيارة بقيمة 400 مليون دينار، واهداها الى الامين العام لمجلس النواب سيروان عبد الله.

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