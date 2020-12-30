تصريحات حمد وحظ العراق... غضب ورد ناري من حارس مرمى سابق

2020/12/30 | 18:04 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد حارس منتخب العراق السابق لكرة القدم، فتاح نصيف، على التصريحات الأخيرة للمدرب والمحلل الكروي في شبكة قنوات "بي إن سبورت" عدنان حمد، وذلك بخصوص تصريحاته الأخيرة بشأن التأهل إلى منافسات بطولة كأس العالم 2022.

وكان حمد صرح لوسائل إعلام عراقية أن "العراق تأهل مرة واحدة لكأس العالم في مونديال 1986 في المكسيك ، وهذا التأهل جاء بالحظ"، مستبعداً قدرة منتخب بلاده على التأهل إلى مونديال قطر 2022، وذلك بسبب افتقاد الكرة العراقية للتخطيط والاحترافية حسب وصفه.

وقال الحارس الدولي فتاح نصيف الذي كان قائد منتخب العراق في مونديال المكسيك 1986: "أعتقد أن عملية التسقيط التي تكلم بها عدنان حمد عن الفريق العراقي في فترة الثمانينيات كانت معيبة بحق هذا الجيل عندما وصف وصول العراق إلى كأس العالم 86 في المكسيك بالحظ ".

وأضاف نصيف في رد له على "فيسبوك": "هل يعلم عدنان حمد أن فترة الثمانينيات هي الفتره الذهبيه للمنتخب العراقي.



وصلنا إلى اولمبياد موسكو 80 وأولمبياد لوس أنجليس 84 أولمبياد سيول 88 ووصلنا إلى كأس العالم 86 وحققنا بطولة الخليج ثلاث مرات وبطولة العرب في المغرب وبطولة العالم العسكرية مرتين ناهيك عن الكثير من الإنجازات هل هي أيضاً بالحظ، ولو كنت معنا هل ستقول هذا الكلام".

وختم حارس منتخب العراق السابق حديثه قائلاً: "تقول تأهلنا بالحظ لكن ألم تدرب المنتخب؟ لماذا لم يحالفك الحظ بالوصول إلى كأس العالم وأنت إنسان محظوظ، أعتقد هذه عملية استخفاف بحق العراق العظيم وجيله الذهبي".

اعتقد ان عمليةالتسقيط التي تكلم بها عدنان حمد عن الفريق العراقي في فترة الثمانينات كانت معيبه بحق هذا الجيل في برنامج...

Posted by ‎فتاح نصيف العاني‎ on Tuesday, 29 December 2020

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