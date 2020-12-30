العراق يسجل 901 إصابة جديدة بكورونا.. ونسبة الشفاء تصل إلى 90.2%

2020/12/30 | 18:05 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 901 إصابات جديدة بكورونا، و8 حالات وفاة بسبب الفيروس.وقالت وزارة الصحة في بيان صادر، اليوم الأربعاء، إن 1547 حالة تماثلت للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 536348 حالة، بنسبة شفاء 90.2 بالمائة.وأشارت …

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