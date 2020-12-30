وزارة النقل تدرس أتمتة الخطوط الجوية العراقية

2020/12/30 | 18:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادعقدت الشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل، اليوم الاربعاء، اجتماعا مهما مع مدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية كفاح حسن وحضور مؤيد حسن ياسين مدير عام دائرة العقود والتراخيص.وذكرت وزارة النقل في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه أن “الشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل متمثلة بمديرها العام زيد خليل شعلان الاسدي عقدت اجتماعا …

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