وزير الطاقة الإيراني: اتفقنا على استلام 700 مليون دولار من بغداد وتنفيذ مشروعين

2020/12/30 | 18:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن وزير الطاقة الإيراني رضا اردكانيان، الأربعاء، الاتفاق مع الجانب العراقي على استلام نحو 700 مليون دولار من ضمن مستحقات تصدير الكهرباء والغاز، فضلا عن تنفيذ مشروعين “كبيرين” في البلاد. وأوضح الوزير على هامش جلسة مجلس الوزارء غداة عودته من زيارة رسمية لبغداد، حسبما نقلته وكالة “مهر” الإيرانية، تابعها “النور نيوز”، أنه …

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