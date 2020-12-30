الحكومة اللبنانية تنشر تصحيحا بشأن

2020/12/30 | 18:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضح رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حسان دياب، الأربعاء، مضمون تصريحات نقلها عنه مكتبه الإعلامي، الثلاثاء، قال فيها إن تقرير مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي قدّر كمية نيترات الأمونيوم التي انفجرت في مرفأ بيروت بـ 500 طن.

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