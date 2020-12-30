العمل تطلق راتب المعين المتفرغ لذوي الاعاقة

2020/12/30 | 18:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجيه من وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عادل الركابي اعلنت هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة صرف راتب المعين المتفرغ للمستلمين سابقا في بغداد والمحافظات كافة لشهر كانون الاول من عام 2020 عن طريق الماستر كارد من خلال مصارف (الرافدين، والرشيد، واشور) يوم الاربعاء الموافق ٣٠-١٢-٢٠٢٠.وبين رئيس الهيئة عصام عبداللطيف محمد ان هذا الراتب اطلق بجهود حثيثة من الوزارة والهيئة ومتابعتنا شخصيا مع وزارة المالية لاستحصال التمويل.آملاً من وزارة المالية التعاون المستمر في زيادة التخصيصات المالية لصرف راتب المعين المتفرغ للدفعات القادمة لعام 2021 من دون تأخير كون فئة ذوي الاعاقة من الفئات التي هي بحاجة الى رعاية واهتمام خاص.وفي سياق متصل دعا رئيس الهيئة الاخوة والاخوات من ذوي الاعاقة الى الالتزام بطرق الوقاية لتجنب الاصابة بجائحة كورونا.__________________

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