رسمياً.. وزارة النقل تتعاقد مع دايو الكورية لانشاء ميناء الفاو الكبير

2020/12/30 | 18:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز}ابرمت وزارة النقل ،اليوم الاربعاء، عقداً مع شركة دايوو الكورية لانشاء خمسة مشاريع للبنى التحتية ضمن مشروع ميناء الفاو الكبير.

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