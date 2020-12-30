حصيلة الشفاء اليومية تفوق الإصابات الجديدة في الرصافة

2020/12/30 | 18:12 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مدير عام صحة بغداد/ الرصافة عبد الغني الساعدي، الاربعاء، تسجيل 55 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 34 إصابة شُخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.وقال الساعدي، في بيان، تلقته “الايام نيوز”، إن “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم, 55 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي: 34 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات […]

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