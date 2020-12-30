خبراء بريطانيون : ترامب يعاقب الشعب الامريكي على عدم انتخابه

2020/12/30 | 18:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة…

أكد عدد من الخبراء البريطانيين في السياسة الامريكية ان الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب يعاقب الشعب الامريكي على عدم انتخابه ، كما أن سلوكه المثير للاشمئزاز يؤكد بما لايقبل الشك انه يبني طائفة فاشية وعنصرية في البلاد.

ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن وزير العمل السابق وخبير السياسة العامة روبرت رايش قوله إن ” معظم الامريكيين البالغ عددهم 74 مليونا و 222 الفا و 959 شخصا لايحاسبون ترامب على ما فعله بالشعب والبلاد خلال فترة رئاسته”.

واضاف ان ” قبولهم لسلوك ترامب سيكون إرثه القبيح….



الحقيقة المروعة هي أن ترامب قد يفلت من العقاب، وبإفلاته من العقاب سيكون قد غيّر وحط من المعايير التي تحكم الرؤساء الأمريكيين، ولذا لن يصحح أي شيء هذا ما لم تعترف الغالبية العظمى من الأمريكيين بما حدث وتدينهم”.

وتابع ” لقد تركت الترامبية الولايات المتحدة في حالة تكون فيها الدولة ميتة أخلاقياً وانسانيا، وهي متداعية بالفطرة والإكراه دون اتجاه أو رؤية حقيقية.



سيتعين على الرئيس المنتخب جو بايدن أن يكون نوعًا من المشعوذين السياسيين أو طارد الأرواح الشريرة حتى يشفي أمريكا من هذه العلل”.

وقال الباحث فنيتان اوتول الكاتب في صحيفة ايرش تايمز ” تكمن قوة غريزة ترامب في أنه كان يعرف كيفية الاستفادة من كراهية الحكومة التي كانت بالكاد تحت سطح الثقافة الأمريكية منذ ما قبل تأسيس الولايات المتحدة”.

مبينا أن ” هذه الغريزة كانت متوافقة بشكل جيد جدا مع بعض مكونات المجتمع الامريكي لدرجة انه حصل على 75 مليونا من الاصوات تقريبا حتى وان كانت عدم كفاءته يقتل شعبه بشكل خبيث ” ، مشيرا الى أن ” هذه اصوات لاتوقراطية مفتوحة ، فقد قاد بنجاح عددًا كبيرًا من الناخبين على طول الطريق من كراهية الحكومة إلى ازدراء التداول العقلاني إلى نقطة النهاية الحتمية وهي ازدراء العملية الانتخابية نفسها”.

من جانبه قال المحلل السياسي والباحث مايكل دي انطونيو إن ” ترامب مستعد لفعل اي شيء للبقاء في السلطة وسيقبل أي مساعدة ، قانونية أو غير ذلك ، كما أن وسائل الإعلام الإخبارية الرئيسية قامت بتطبيع رئاسة ترامب لسنوات ورفضت تحذير الجمهور من المخاطر التي يمثلها ترامب ونظامه الفاشي الأول”.

وتوقع مايكل دانتونيو أنه بمجرد خلع ترامب أخيرًا في 20 كانون الثاني المقبل ، فسيستمر في كونه حاضرًا ومهددًا بشكل وشيك الحياة الأمريكية – ربما من خلال إنشاء شبكته التلفزيونية الخاصة وفتح معبد على طراز مدينة الملاهي لعشرات من ملايين المتابعين له”، مشددا على أن “ما يفعله ترامب مثير للاشمئزاز و رد فعل الإعلام على ما يحدث محير”.



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