مبيعات المنازل الأمريكية قيد الانتظار تتراجع للشهر الثالث

2020/12/30 | 18:36 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: انخفضت مبيعات المنازل قيد الانتظار في الولايات المتحدة بعكس توقعات المحللين للشهر الثالث على التوالي.

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