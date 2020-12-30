2020/12/30 | 18:36 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: صوت المشرعون في المملكة المتحدة للموافقة على اتفاقية التجارة التاريخية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي سيتم تنفيذها في يوم رأس السنة الجديدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس العموم البريطاني يوافق على الاتفاقية التجارية مع الاتحاد الأوروبي) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس العموم البريطاني يوافق على الاتفاقية التجارية مع الاتحاد الأوروبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).