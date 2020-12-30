وزير الخارجية الإسرائيلي ينسحب من حزب غانتس

2020/12/30 | 18:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الاسرائيلي، غابي اشكينازي، الأربعاء انسحابه من حزب "أزرق أبيض" الذي يترأسه وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، والذي تزداد الانشقاقات داخله ويتراجع التأييد له بين الناخبين.

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