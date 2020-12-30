قتلى وجرحى.. حصيلة كبيرة لهجوم مطار عدن

2020/12/30 | 18:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

قالت مصادر يمنية طبية وحكومية، إن حصيلة قتلى الهجوم الصاروخي الذي استهدف مطار عدن، الأربعاء، ارتفع إلى 26 قتيلا وأكثر من 60 جريحا.

ووقع انفجاران في مطار عدن إثر هجومين صاروخيين، بالتزامن مع وصول الطائرة التي تقل أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة.

وأوضحت وسائل اعلام عربية أن أحد الانفجارين وقع في مدرج المطار والآخر صالة مطار عدن.



وأدى أحدهما، الذي وقع بالقرب من المنطقة التي يتواجد فيها الصحفيون الذين حضروا إلى مطار عدن لتغطية وصول الحكومة.

وأكدت أن من بين القتلى عدد من المدنيين كانوا يعتزمون السفر إلى العاصمة المصرية القاهرة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين المحليين.

كما أصيب عدد من الإعلاميين والمصورين في الهجوم نفسه، من بينهم مصور “سكاي نيوز عربية”.

ونُقل ضحايا الهجوم الصاروخي إلى مستشفيات عدن، في خور مكسر والمنصورة.

وأكدت مصادر أمنية، الأربعاء، نجاة وزراء الحكومة اليمنية الجديدة من الانفجارين.



وذكر شهود عيان ووسائل إعلام أن أعضاء الحكومة، ومنهم رئيس الوزراء معين عبد الملك، نقلوا بسلام إلى القصر الرئاسي بالمدينة، حسبما ذكرت “رويترز”.



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