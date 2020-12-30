العموم البريطاني يصادق على مشروع الاتفاق التجاري مع الاتحاد الأوروبي

2020/12/30 | 18:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} صادق مجلس العموم البريطاني اليوم الأربعاء على مشروع اتفاق التجارة الحرة الذي تم تنسيقه بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لفترة ما بعد "بريكست".

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