هل سيستفيد الإسلاميون من الدرس ؟ - سعيد الكحل

#سعيد_الكحل على مدى عقود ، رهن التيار الإسلامي أتباعه بمواقف ومقولات ،فحنّط أدمغتهم بها حتى لا تفكر بمنطق مغاير أو تفكك المنطق الداخلي لتلك المواقف والمقولات.
هذا الارتهان جر كوارث خطيرة على الشعوب عموما والعربية/الإسلامية على وجه التحديد .
مقولات جعلت من القضية الفلسطينية مفتاح تقدم الشعوب وتحررها ، ثم جعلت من العداء لإسرائيل الشرط الأساس والوحيد لانتزاع حق الفلسطينيين في إقامة دولته المستقلة .
لقد جرب الفلس ......
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