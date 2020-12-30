هل سيستفيد الإسلاميون من الدرس ؟ - سعيد الكحل

2020/12/30 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الكحل على مدى عقود ، رهن التيار الإسلامي أتباعه بمواقف ومقولات ،فحنّط أدمغتهم بها حتى لا تفكر بمنطق مغاير أو تفكك المنطق الداخلي لتلك المواقف والمقولات.



هذا الارتهان جر كوارث خطيرة على الشعوب عموما والعربية/الإسلامية على وجه التحديد .



مقولات جعلت من القضية الفلسطينية مفتاح تقدم الشعوب وتحررها ، ثم جعلت من العداء لإسرائيل الشرط الأساس والوحيد لانتزاع حق الفلسطينيين في إقامة دولته المستقلة .



لقد جرب الفلس ......





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