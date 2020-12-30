2020/12/30 | 18:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاربعاء، اطلاق راتب المعين المتفرغ لشهر كانون الاول الجاري في بغداد والمحافظات.

وذكرت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (30 كانون الاول 2020)، أنه "تم صرف راتب المعين المتفرغ للمستلمين سابقا في بغداد والمحافظات كافة لشهر كانون الأول من عام 2020 عن طريق (الماستر كارد) من خلال مصارف (الرافدين، والرشيد، وأشور)".

من جهته أكد رئيس هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة عصام عبد اللطيف محمد أن "الراتب أطلق بجهود حثيثة من الوزارة والهيئة ومتابعة مع وزارة المالية لاستحصال التمويل".

واعرب محمد عن "أمله بالتعاون مع وزارة المالية في زيادة التخصيصات المالية لصرف راتب المعين المتفرغ للدفعات القادمة لعام 2021 من دون تأخير كونهم من الفئات التي هي بحاجة إلى رعاية واهتمام خاص".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إطلاق راتب ’المعين المتفرغ’ لشهر كانون الأول) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إطلاق راتب ’المعين المتفرغ’ لشهر كانون الأول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).