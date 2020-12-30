2020/12/30 | 18:46 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عثرت وزارة الدفاع، الأربعاء، على صاروخ بقدرة تفجيرية تقدر بواحد طن بمحافظة نينوى.

وقالت الوزارة في بيان تلقته 7sky، أن “الفرقة 15 جيش عراقي، عثرت على صاروخ قدرته التفجيرية تقدر بواحد طن، حيث تمكن الفوج الأول لواء المشاة الحادي والعشرين فرقة المشاة 15، وبعد ورود معلومات استخبارية دقيقة بوجود صاروخ من مخلفات عصابات داعش الإرهابية في قرية العداية ضمن قاطع الفوج، من العثور عليه بعد البحث والتفتيش، حيث تبين أنه مضاد للأبنية الكونكريتية وقدرته التفجيرية تقدّر بـواحد طن، وتم نقله إلى مكان بعيد عن القرية لمعالجته”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الدفاع: العثور على صاروخ بقدرة تفجيرية تقدر بـ 1 طن 7 SKY TV.

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