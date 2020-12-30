خطر يواجه هدنة لانهاء اطول نزاع عشائري في ديالى 

2020/12/30 | 18:46 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى…

اكد مسؤول حكومي في ديالى، الاربعاء، بان الهدنة لانهاء اطول نزاع عشائري في المحافظة بخطر بعد خرق امني.

وقال مدير ناحية ابي صيدا وكالة (30كم شمال شرق بعقوبة) عبدالله الحيالي لـوكالة /المعلومة/ إن “الهدنة في ناحية ابي صيدا بين العشائر المتنازعة في خطر حاليا بعد حادثة مقتل احد المدنيين قبل 3 ايام ما شكل خرق للهدنة التي حددت لغاية 10 من شهر كانون الثاني القادم من اجل التهدئة ووصولا الى عقد جلسات حوار تفضي الى حلول لانهاء النزاع العشائري الذي يعد الاطول والاكثر دموية في ديالى”.

واضاف، ان “وضع ابي صيدا الامني مستقر بسبب التشديد ولكن تبقى المشكلة معلقة دون حلول جذرية بين العشائر المتنازعة ما يجعل الامر صعبا”، داعيا الى “ضرورة تدخل الحكومة الاتحادية في بغداد في ايجاد حلول تفضي الى حل كامل للازمة في الناحية التي تعاني منذ اكثر من 14 شهر من نزاعات عشائرية تجددت وتؤدي الى سقوط ضحايا ونزوح للعوائل”.

وتشهد ابي صيدا نزاعات عشائرية دامية منذ اشهر رغم جهود القوات الامنية في التهدئة والسيطرة على الموقف الا ان تكرار الاغتيالات زاد من تعقيد الموقف.



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