الكاظمي : على الجميع أن يعمل من الآن لتوفير المناخ الآمن لإجراء انتخابات 2021

2020/12/30 | 18:49 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_ بغداد

اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ان عام 2021 يجب أن يكون عام انتماء المؤسسات للدولة والايمان بها .

وقال الكاظمي خلال كلمته في أعمال المؤتمر السنوي لقيادة العمليات المشتركة ، ان ” أمامنا واجب حماية الانتخابات، وعلى الجميع أن يعمل من الآن، لتوفير المناخ الآمن لإجراء انتخابات عام 2021 .

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