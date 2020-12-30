2020/12/30 | 18:53 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشمري يحذر من انهيار المنظومة الكهربائية في عموم العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/30 | 18:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشمري يحذر من انهيار المنظومة الكهربائية في عموم العراق) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشمري يحذر من انهيار المنظومة الكهربائية في عموم العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).