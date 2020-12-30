التخطيط: عمالة الاطفال في العراق تتراوح بين 2 الى 6%

2020/12/30 | 18:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

اكدت وزارة التخطيط، الاربعاء، ان عمالة الاطفال في العراق تتراوح بين 2 الى 6% يتصدرها اقليم كردستان.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لـ/المعلومة/ ان “نسب عمالة الطفال لازالت منخفضة في العراق مقارنة بنسبة الفقر للأعمار دون سن 18 عام”.

واضاف ان “نسبة الفقر وفق اخر دراسة اجريت في العام الجاري للأعمار دون سن 18 عام تشير الى 38%”، مشيرا الى ان “نسبة الفقر يوازيها ارتفاع عمالة الاطفال عالميا”.

واوضح ان “نسبة عمالة الاطفال في العراق لازالت متوسطة لكن يجب العمل على تقليلها اكثر عبر توجيه الاطفال للتعليم ورعايتهم”، مبينا ان “نسبة عمالة الاطفال في العراق تتراوح مابين 2 الى 6% وكردستان الاعلى نسبا”.انتهى25و

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