2020/12/30 | 18:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان القيادة المركزية الاميركية - الجنرال كينيث ماكينزي قائد القيادة المركزية الاميركية

تم ارسال طائرتي بي 52 الى منطقة الخليج في ثالث مهمة من نوعها خلال 45 يومًا لا نسعى للصراع ولكن لا ينبغي لاحد ان يقلل من قدراتنا على الدفاع عن قواتنا او التصرف بحسم رداً على أي هجوم.

ايران تريد الانتقام لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني والمعلومات الاستخبارية بهذا الشأن في الايام الاخيرة هي الاكثر اثارة للقلق.

سجلنا تدفقًا كبيرًا للسلاح من ايران الى #العراق في الأيام الاخيرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان للقيادة المركزية الأميركية يعلن إرسال طائرتي بي 52 لمنطقة الخليج: لدينا معلومات مقلقة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان للقيادة المركزية الأميركية يعلن إرسال طائرتي بي 52 لمنطقة الخليج: لدينا معلومات مقلقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).