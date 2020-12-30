العراق يعلن التواصل مع بريطانيا للحصول على لقاح ’’أوكسفورد’’

2020/12/30 | 18:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداعلن المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر، اليوم الاربعاء، فتح العراق لتفاهمات بخصوص الحصول على اللقاح البريطاني ضد فيروس كورونا ’’اكسفورد’’.وقال البدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، انه "وبعد اعتماد التحالف الدولي للقاح البريطاني (اكسفورد)، فتح العراق قنوات مع بريطانيا لغرض توريد اللقاح الى العراق".وتابع ان "العراق ملتزم مع شركة فايزر الامريكية، لكنه منفتح على جميع اللقاحات المتعمدة من قبل التحالف الدولي للقاحات".

واعتبرت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء (30 كانون الأول 2020)، إقرار بريطانيا للقاح ’’استرازينيكا’’ المعروف باسم (لقاح أكسفورد) خبراً ساراً، فيما عبرت عن تأكدها من حصول العراق عليه، عبر التحالف الدولي للقاح، الذي يشارك فيه العراق.وقال مدير الصحة العامة في الوزارة، رياض الحلفي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "إقرار لقاح استرازينيكا (أكسفورد)، يعد خبراً ساراً بشأن القضاء على فيروس كورونا".وأضاف، أن "العراق لديه حصة من اللقاحات ضمن التحالف الدولي للقاحات (كوفاكس)، والأخير متعاقد مع الشركة البريطانية في تجهيزه بكمية من الجرعات"، مبيناً أنه "من المحتمل أن يحصل العراق على لقاح استرازينيكا من كوفاكس".وأوضح الحلفي، أن "العراق لديه تواصل مع شركة استرازينيكا للحصول على لقاحها الذي أقر اليوم في بريطانيا"، لافتاً إلى أن "العراق سيحجز كمية من اللقاح الخاص بالشركة البريطانية".وفي وقت سابق من اليوم، قررت السلطات الصحية البريطانية، السماح باستخدام باستخدام لقاح استرازينيكا (أوكسفورد)، المضاد لفايروس كورونا المستجد، في الحالات الطارئة.وذكرت السلطات الصحية، أن "لقاح أوكسفورد- أسترازينيكا سيقدم أولاً للفئات الأكثر عرضة للإصابة"، واللقاح طوّرته جامعة أوكسفورد وشركة أسترازينيكا.وما زالت بريطانيا تسجل ارتفاعاً بإصابات فايروس كورونا المستجد، وسط انتشار السلالة الجديدة المتحورة من الفايروس التاجي.ويعد هذا ثاني لقاح مضاد لفيروس كورونا تقرّه بريطانيا، بعد إقرار لقاح فايزر في الأراضي البريطانية قبل حوالي شهر، لتكون أول دولة تقر اللقاح المذكور.

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