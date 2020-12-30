26 قتيلا وعشرات الإصابات في انفجارين استهدفا مطار عدن عند وصول وفد الحكومة اليمنية

2020/12/30 | 18:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدن,-(أ ف ب) – قتل 26 شخصا على الأقل وأصيب العشرات “في انفجارين على الأقل” وقعا في مطار عدن الأربعاء عند وصول طائرة تقل الحكومة اليمنية الجديدة، على ما أفادت مصادر طبية وكالة فرانس برس.وقال مصدر طبي لوكالة فرانس برس إن هناك “26 قتيلا على الأقل” إثر الهجوم الذي استهدف المطار واصيب أكثر […]

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