واشنطن ترسل قاذفتي ” B52″ إلى الشرق الأوسط

2020/12/30 | 18:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت القيادة الوسطى الأميركية، إرسال قاذفتين استراتيجيتين من طراز B52 إلى الشرق الأوسط.

وقالت القيادة أن “تحليق القاذفتين في الشرق الأوسط يبعث برسالة ردع لمن ينوي إلحاق الأذى بالأميركيين”.

إلى ذلك، قال قائد القيادة الوسطى الأميركية، إن “قواته جاهزة للرد على أي عدوان ضد الأمريكيين ومصالح الولايات المتحدة”، متابعاً: “لا نسعى للنزاع لكننا نحذر من الاستخفاف بقدرة القوات الأميركية الرد على أي هجوم”.

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