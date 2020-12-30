الداخلية توجه تشكيلاتها باتخاذ 'أعلى درجات الحيطة والحذر'

2020/12/30 | 19:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجّه وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد، الأربعاء، باتخاذ "أعلى درجات الحيطة والحذر" من أجل تأمين المواطنين المحتفلين برأس السنة الميلادية.

وذكرت وزارة الداخلية، أن "وكيل شؤون الشرطة يوجه دوريات النجدة والمرور والطوارئ ومكافحة الاجرام وحماية المنشآت المنتشرة في بغداد والمحافظات باتخاذ اعلى درجات الحيطة والحذر".وأضافت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أن التوجيه يأتي من أجل "تأمين المواطنين عشية الاحتفالات برأس السنة الميلادية".

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