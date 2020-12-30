2020/12/30 | 19:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الأربعاء، عدد المخالفات التي تم ضبطها خلال عام 2020. وقال رئيس الهيئة عمر الوائلي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه “النور نيوز”، إن “المخالفات التي تم ضبطها خلال عام 2020 بلغت ما يقارب 3 آلاف مخالفة في المنافذ الحدودية كافة، منها تزوير معاملات وتهرب ضريبي وتهريب مخدرات وتغيير بالوصف …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ الحدودية تعلن حصيلة المخالفات التي تم ضبطها خلال عام 2020) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنافذ الحدودية تعلن حصيلة المخالفات التي تم ضبطها خلال عام 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).