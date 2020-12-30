الدفاع تعلن العثور على صاروخ بقدرة تفجيرية ’مدمرة’ في نينوى

2020/12/30 | 19:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى اعلنت وزارة الدفاع، الأربعاء، العثور على صاروخ بقدرة تفجيرية تقدر بواحد طن بمحافظة نينوى. وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “الفرقة 15 جيش عراقي، عثرت على صاروخ قدرته التفجيرية تقدر بواحد طن، حيث تمكن الفوج الأول لواء المشاة الحادي والعشرين فرقة المشاة 15، وبعد ورود معلومات استخبارية دقيقة …

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