العمل تعلن إطلاق راتب المعين المتفرغ لشهر كانون الاول الجاري

2020/12/30 | 19:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاربعاء، اطلاق راتب المعين المتفرغ لشهر كانون الاول الجاري في بغداد والمحافظات. وذكرت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “تم صرف راتب المعين المتفرغ للمستلمين سابقا في بغداد والمحافظات كافة لشهر كانون الأول من عام 2020 عن طريق (الماستر كارد) من خلال مصارف (الرافدين، …

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