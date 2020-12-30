2020/12/30 | 19:18 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأربعاء، استمرار التقديم إلى الدراسة المسائية “ضمن قناة ذوي الشهداء” حتى السابع من الشهر المقبل.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي في بيان، إن “التقديم إلى الدراسة المسائية يستمر إلى غاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس الموافق السابع من كانون الثاني المقبل”.وأوضح، أن هناك “كليات وأقساماً استحدثت فيها الدراسة المسائية وقد أضيفت إلى هذه القناة وهي متاحة للتقديم عبر البوابة الإلكترونية (www.dirasat-gate.org)”، مضيفاً أن “الطالب الذي سبق له التقديم يمكن أن يعدل خياراته على وفق رغبته في ضوء الكليات والأقسام التي استحدثت فيها الدراسة المسائية”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التعليم تعلن استمرار التقديم الى الدراسة المسائية لـ(ذوي الشهداء) حتى هذا الموعد عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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