بالصور .. الدفاع المدني يطلق حملة كبرى لتعقيم جميع الكنائس في عموم العراق

2020/12/30 | 19:20 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

استنفرت فرق الدفاع المدني جهدها لاتمام عمليات تعفير و تعقيم جميع الكنائس في عموم المحافظات العراقية بمناسبة رأس السنة الميلادية ضمن حمله اطلقتها لتامين القداس من خلال استخدام محاليل تعقيم تطابق مواصفاتها المعايير الدولية لمنظمة الصحة العالمية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد .

حيث انطلقت الحملة من كنيسة سيدة النجاة في منطقة الكرادة لتشمل وتعم جميع الكنائس وخصوصاً في محافظة نينوى قضاء الحمدانية نظرا لكثرة الكنائس في هذا القضاء وستستمر الحملة لحين انتهاء الاحتفال بميلاد سيدنا المسيح عليه السلام .

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