قائممقام شنكال وكالة: عودة النازحين إلى القضاء ما زالت مستمرة

2020/12/30 | 19:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ ليث حسين أكد قائممقام قضاء شنكال وكالة أن فصل الشتاء وعدم استطاعة الناس العمل في إعادة بناء منازلهم لم تعيق عودتهم من النزوح إلى القضاء والمناطق التابعة له وما زالت عملية العودة مستمرة، مبيناً أنه منذ حملة العودة الأخيرة التي بدأت قبل أكثر من ستة أشهر عاد أكثر من 9 آلاف عائلة …

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