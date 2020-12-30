الكاظمي: عام 2021 سيكون أفضل على المستوى الأمني

2020/12/30 | 19:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي، الأربعاء، أن العام المقبل سيكون أفضل على المستوى الأمني، داعياً إلى التضامن من أجل لـ"مواجه...

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