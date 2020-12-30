المالية النيابية: الحكومة ستتعرض للافلاس بعد ستة اشهر من تمرير الموازنة

2020/12/30 | 19:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اكدت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، ان الحكومة ستتعرض للافلاس بعد مرور ستة اشهر من تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.

وقال عضو اللجنة عبد الهادي السعداوي في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “الموازنة التي أعدتها الحكومة لن تحقق أي اصلاح اقتصادي”، لافتا الى ان “مجلس النواب سيرفض المساس برواتب الموظفين”.

واضاف ان “الاجراءات الحكومية الاقتصادية ستعرض الحكومة للافلاس بعد ستة اشهر من تمرير الموازنة”، مبينا ان”الحكومة ليس لديها رؤية اقتصادية بحل الازمة فضلا عن منحها امولا لحكومة اقليم كردستان بشكل مخالف للقانون”.

ووصفت اللجنة المالية النيابية، امس الثلاثاء، حديث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن الاصلاح في موازنة ٢٠٢١ بانه متناقض.



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