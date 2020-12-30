في الذكرى الـ 14 لإعدام صدام حسين.. عضو بائتلافه: توقيع المالكي أحبط هذا المخطط

2020/12/30 | 19:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو ائتلاف دولة القانون النائب كاطع الركابي، الاربعاء (30 - 12 - 2020)، أن قرار تنفيذ حكم اعدام صدام حسين الذي اصدره رئيس الوزراء في وقتها نوري المالكي بنفس تاريخ اليوم قبل 14 عاماً، احبط محاولة لاخراجه خارج العراق.

وقال الركابي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "اعدام الطاغية صدام حسين اسهمت في محو صفحة سوداء من تاريخ العراق عاش خلاله الشعب سنوات طويلة من الظلم والقهر بعد تولي حزب البعث مقاليد السلطة وحتى سقوط النظام في 2003"، ولفت الى أن "صدام حسين بدء مسيرته بعد تسلمه الحكم في 1979 بالحرب العراقية - الايرانية التي استمرت 8 سنوات وتسببت في فواجع لكل اطياف الشعب بعدها غزو الكويت وتداعياتها بعد حرب الخليج الاولى والثانية وصولا الى سقوط النظام".وأضاف، أن "مئات الالاف من العراقيين اعدموا ، بعضهم دفن في مقابر جماعية والبعض الآخر التهمتهم ضربات الكيمياوي كما حدث في كردستان ناهيك عن المحاكم الخاصة وزج عشرات الالاف في المعتقلات، بالاضافة الى الاعدامات للعوائل الدينية والمراجع الكبيرة".

وأشار الى ان "العراقيين احتفلوا بتنفيذ الاعدام بحق صدام حسين، وبعد مرور 14 عاماً يرددون عبارة (عاشت انامل) من خطت قرار اعدامه في اشارة منه الى رئيس الوزراء في وقتها نوري المالكي، الذي وقف ضد محاولات اخراج الطاغية من السجن ولولا خطوته الجريئة في الاسراع بتنفيذ الاعدام لكن وضع ومصير صدام حسين مختلف وربما هو في الخارج في ظل وجود اكثر من مخطط تورطت بها اطرافا بعضها عربية لاخراجه لكن صدام ناله جزائه العادل".

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