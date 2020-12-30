التعليم العالي تعلن استمرار التقديم على الدراسة المسائية لذوي الشهداء للخميس القادم

2020/12/30 | 19:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاربعاء، استمرار التقديم الى الدراسة المسائية ضمن قناة ذوي الشهداء الى غاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس الموافق 2021/1/7.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر العبودي في بيان، إن "التقديم الى الدراسة المسائية يستمر الى غاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس الموافق السابع من كانون الثاني المقبل".

وأوضح أن "ثمة كليات وأقساما استحدثت فيها الدراسة المسائية وقد أضيفت الى هذه القناة وهي متاحة للتقديم عبر البوابة الإلكترونية (www.dirasat-gate.org) لافتا الى أن الطالب الذي سبق له التقديم يمكن أن يعدل خياراته على وفق رغبته في ضوء الكليات والأقسام التي استحدثت فيها الدراسة المسائية".

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