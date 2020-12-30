الداخلية تحدد اجراءاتها ليلة رأس السنة وتحسم الموقف بشأن ’’حظر التجوال’’

2020/12/30 | 19:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا، اليوم الاربعاء، عن إجراءات الوزارة في ليلة رأس السنة، فيما توعد المخالفين بتطبيق العقوبات التي نص عليها القضاء العراقي.

وقال اللواء خالد المحنا، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم): "لن يكون هناك حظر للتجوال في الساعات القادمة أو في ليلة رأس السنة، وسيكون هناك إغلاق بعد الساعة 7 مساءً ولغاية السادسة صباحاً ويستهدف المناطق والاماكن التي من الممكن ان تشهد تجمعات".

وأضاف المحنا، أن "البعض يتناول الخمور بشكل مبالغ به ما يحدث مشاكل ومشاجرات، وهذا ممنوع ولن يسمح بأية تجمعات"، محذرا من "استخدام المفرقعات".

وبين "في السنة الماضية تسببت المفرقعات بـ 20 حادث حريق والتهمت النيران مخازن ومنازل".

وتوعد المتحدث باسم وزارة الداخلية بـ"تطبيق العقوبات التي نص عليها القضاء العراقي بحق المخالفين، وسيكون هناك تكثيف للدوريات الراجلة".

وتبدو الاستعدادات للاحتفال بعيد رأس السنة الميلادية في بغداد ظاهرة في غالبية المناطق، لكن المختلف هذا العام أن الإقبال على الشراء أقل بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها البلاد، وتراجع الحركة التجارية عقب خفض قيمة الدينار العراقي، وهذا الأمر ملاحظ في أسواق الجملة، مثل الشورجة وسط بغداد، أو باقي الأسواق الشعبية، إذ كانت شبه فارغة سوى من بعض المتبضعين.

وربما يعود هذا التراجع في الإقبال أيضاً إلى سبب آخر يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة العراقية قبل أيام عدة بإلغاء الاحتفالات داخل المطاعم والمولات والنوادي والاجتماعية وأغلقتها بشكل جزئي لمدة أسبوعين تبدأ من تاريخ ديسمبر 24 (كانون الأول) الحالي مع توقعات بفرض حظر التجوال الجزئي في عدد من المدن العراقية.

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