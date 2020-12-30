إدارة الحدود تؤمن أبطال المصارعة بعقد جديد

2020/12/30 | 19:28 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد…

أعلن نادي الحدود الرياضي، تجديد عقود فريق المصارعة لموسم جديد.

وقال المنسق الاعلامي للنادي زيد الزيدي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “ادارة الحدود جددت تعاقدها مع ابطال فريقها للمصارعة الحاصل مؤخراً على المركز الاول في بطولة العراق للمصارعة الرومانية”.

واوضح ان “اللاعبين الذين تم التجديد لهم هم كل من: حسين امير وعلي مجيد وعمر ابراهيم واحمد شعلان عبد الكاظم ومحمد حسين شياع”، مبيناً ان “التجديد تم بحضور الملاك التدريبي للفريق بقيادة المدرب جمال ناصر”.

يذكر ان الحدود هو بطل نسخة 2020/ 2021 من بطولة العراق للمصارعة.



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