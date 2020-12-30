المالية النيابية تعتزم اضافة قروض واعفاءات ضريبية لدعم المنتج المحلي في موازنة 2021

2020/12/30 | 19:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

اعلنت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، عن عزمها اضافة فقرات لموازنة 2021 خاصة بإطلاق القروض للطبقات الفقيرة واعفاءات ضريبية على المنتج المحلي لمواجهة سعر صرف الدولار.

وقال عضو اللجنة المالية ماجد الوائلي لـ/المعلومة/ ان “اللجنة المالية تعمل حاليا وبالتنسيق مع اللجان المعنية والكتل السياسية على تعديل واضافة العديد من الفقرات لموازنة 2021”.

واضاف ان “من بين الفقرات التي تعمل اللجنة على اضافتها اضافة قروض بدعم من البنك المركزي للطبقات الفقيرة للتشجيع على المشاريع وتحريك القطاع الخاص”.

واوضح الوائلي ان “اللجنة تعمل على تثبيت فقرة الاعفاءات الضريبية على العديد من المواد لدعم المنتج المحلي لمواجهة ارتفاع اسعار سعر الصرف وارتفاع السلع المستوردة”.انتهى25و

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