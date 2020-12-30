بسبب الجائحة.. ليفربول يواجه مانشستر يونايتد بدون جمهور

2020/12/30 | 19:35 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد لن تكون بحضور جماهيري، بسبب تفشي فيروس كورونا.ويلعب ليفربول مبارياته على ملعبه “أنفيلد” منذ بداية ديسمبر الجاري، بحضور الجماهير بحد أقصى 2000 شخص.صحيفة “ليفربول إيكو” الإنجليزية، أكدت أن “ليفربول سيخوض أولى مبارياته في 2021 على ملعبه بدون جماهير، والتي ستكون أمام مانشستر يونايتد، […]

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