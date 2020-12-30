آسيا كمال: عودة الدراما تعطي ديمومة للفنان

2020/12/30 | 19:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – فاطمة رحمة

عبرت الفنانة آسيا كمال، عن سعادتها بعودة الأعمال الإذاعية متأملة أن تكون انطلاقة لعودة الدراما العراقية.

وأكدت كمال خلال الحديث مع وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "عودة الأعمال الدرامية تجدد طاقة الفنان وتعطي ديمومة لنجاحه، خاصة وأن الفن يمثل هوية البلد، وأن الفنان العراقي وبسبب ظروف الحرب والأزمة المالية جمّد بل شلّ وغادر المسرح والاستديو والمايك وهو خطأ فادح".

ودعت الجهات المسؤولة الى المبادرة وتحريك عجلة الإنتاج، وإعادة الفن الى أوج ازدهاره، لاسيما وأن أول بث تلفزيوني في الشرق الأوسط كان التلفزيون العراق.

وعن دورها في المسلسل الإذاعي "جدران باردة" من تأليف سعد هدابي وإخراج رجاء كاظم، أفصحت أنها تؤدي دور أم سامي شخصية في دار المسنين تراعي رجلا كبيرا وتدور الأحداث.

وبعد "جدران باردة" تستعد لسهرة تلفزيونية من إخراج فارس طعمة التميمي.

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