إعلان قائمة المنتخب الإماراتي في ودية العراق

2020/12/30 | 19:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيو} اعتمدت لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد الإمارات لكرة القدم، القائمة الموسعة للمنتخب الأول المقدمة من المدرب الهولندي فان مارفيك، استعداداً للتجمع الداخلي الذي سيقام بدبي من 3 إلى 12 يناير/كانون الثاني 2021.

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